Сознание каталога мебели лофт

Здравствуйте дорогие профессионалы Корела. У меня есть файл- презентация из нескольких страниц в Кореле. При переводе в pdf на 6 и 4 странице исчезает логотип Приоритет, а также не работают интерактивные ссылки. Прошу вас помочь разобраться, ...