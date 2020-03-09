Сделать презентацию в pdf

Сделать презентацию на 4-8 страниц на основе данных с сайтов и текстовых описаний.

Оплата Яндекс Деньгами

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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: По итогу работы передаются все права и исходники. Для дополнительных фото лучше использовать 123rf

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

ВАЖНО: В части дизайна работа принимается, когда дизайн меня устроит. Проект на дизайн, так что требуется портфолио с предыдущими работами.

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