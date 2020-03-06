Требуется сверстать листовку размером А6 + Придумать логотип

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1. Требуется сверстать листовку размером А6 с одной стороны, расположить 4 шт. на А4, чтобы можно было печатать на цветном лазерном принтере.2. Придумать логотип салона красоты 

4 года назад
guest_15838511065487
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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