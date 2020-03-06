Сделать короткую презентацию в pdf

Здравствуйте, Ищу человека работающего в Adobe InDesign, чтобы поправить графические проэкты визиток и плакатов (приготовить к печати/линии обрезания и тд) Точное тз вышлю в ЛС. От вас - портфолио прошлых заказов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать презентацию на 5-6 страниц на основе описания и скриншотов.
Оплата Яндекс Деньгами
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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.
ВАЖНО: По итогу работы передаются все права и исходники. Для дополнительных фото лучше использовать 123rf
ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!
ВАЖНО: В части дизайна работа принимается, когда дизайн меня устроит. Проект на дизайн, так что требуется портфолио с предыдущими работами.
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