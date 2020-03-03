Нужен дизайнер работающий в Adobe InDesign (визитки,листовки,плакаты)

Верстка полиграфииЗакрыт18 заявок449 просмотров
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Здравствуйте, 

Ищу человека работающего в Adobe InDesign, чтобы поправить графические проэкты визиток и плакатов (приготовить к печати/линии обрезания и тд)

Точное тз вышлю в ЛС. От вас - портфолио прошлых заказов

4 года назад
Melnychuk
Роман 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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