Требуется дизайнер фотокниг

$500
Верстка полиграфииЗакрыт19 заявок525 просмотров
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Требуется дизайнер для создания макетов свадебных фотокниг.

13 лет назад
Photofantastic
Миронов 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад