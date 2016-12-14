3d видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
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Созданию 3D видеоролика, хронометраж до 3-х минут (из них примерно 30 сек. 3D). В проект включается: - подготовка сценария, согласно брифу- сториборд- компьютерная графика (моделинг, текстуринг, моушн)- монтаж, сведение, цветокоррекция материалов- подбор музыкального ряда- сведение и мастеринг голоса диктора. Видеролик создается для фармацевтичесого препарата. сценарий и сториборд будет выслан. 

8 лет назад
albina_isaeva
Карина 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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