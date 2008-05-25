Анимированная табличка фирмы перед входом

Требуется сделать табличку перед входом в фирму. Но пришла идея вместо таблички поставить монитор и выводить на него анимированное видео, где на переднем плане будет логотип фирмы, а сзади что-то такое анимированное. Стиль анимации наверное что-то из области техно. Хотелось бы, что бы там было что-то с юмором.

Предметом тендера будет словесное описание идеи ролика, в виде общего сценария. Можно с макетами. Простое предложение "сделать все быстро и качественно" приниматься не будет.

Формат: флеш или avi, 1440х900

Логотип приложен в файле mosline.zip.

Чем мы занимаемся: www.mosline.ru

основное направление сейчас - оказание услуг связи в офисных центрах

В файле sample.jpg есть пример стиля, который нам понравился... Не призываю делать только так!