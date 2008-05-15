Создание рекламных видеороликов до 30 сек для размещения на плазменных панелей. Нужно интересные, привлекательные, но без наворотов на различные тематики, желательно в короткий срок изготовления. Объем заказов непостоянный, но необходим специалист на постоянную основу. Ждем ...
Видео-ролик для проекта
Нужно сделать ПРОМО видео-ролик. будет распространен вирусно.
ХОЧУ СРАЗУ ПРЕДУПРЕДИТЬ - ЭТО ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ!
Формат: нужно AVI (но сделать можете и во флеше, а там сами перевести его в ави формат);
Длина: На ваше усмотрение;
Вес: желательно небольшой, но по этому поводу ограничений нет;
Содержание:
У меня нет для Вас сценария, именно поэтому задание это творческое.
НО, у меня есть суть, которую должен отразить ролик (полное описание всех нюансов в прилагаемом файле):
- Дата старта проекта 13 июня 2008 года (Вы можете в ролике это интерпретировать как "В пятницу, 13, Июня, 2008 года" и т.п.)
- Проект для мужчин.
- Адрес сайта указан в текстовом приложении, прикрепленном к данному проекту.
- О чем проект - неизвестно никому, но вот-вот уже будет известно!
- Всё покрыто мраком, каким-то непонятным гламуром и пр. (это не текст. а концепт, который должен передаваться в ролике).
Чем креативнее Вы сделаете, тем будет лучше.
Ролик может быть свосем короткий, но такой, что прям желание зайти на сайт будет переваливать за рамки человеческого разума.
Материалы - фон, музыка, которые можно использовать, прилагаются к проекту.
Если Ваш ролик будет успешным, мы пригласим Вас для создания еще ряда роликов.
Оплата - 40 долларов + отзыв.
Сразу оставляем контакты.
Срок - максимум 12 часов.
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