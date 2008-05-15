Видео-ролик для проекта

Нужно сделать ПРОМО видео-ролик. будет распространен вирусно.

ХОЧУ СРАЗУ ПРЕДУПРЕДИТЬ - ЭТО ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ!

Формат: нужно AVI (но сделать можете и во флеше, а там сами перевести его в ави формат);

Длина: На ваше усмотрение;

Вес: желательно небольшой, но по этому поводу ограничений нет;

Содержание:

У меня нет для Вас сценария, именно поэтому задание это творческое.

НО, у меня есть суть, которую должен отразить ролик (полное описание всех нюансов в прилагаемом файле):

- Дата старта проекта 13 июня 2008 года (Вы можете в ролике это интерпретировать как "В пятницу, 13, Июня, 2008 года" и т.п.)

- Проект для мужчин.

- Адрес сайта указан в текстовом приложении, прикрепленном к данному проекту.

- О чем проект - неизвестно никому, но вот-вот уже будет известно!

- Всё покрыто мраком, каким-то непонятным гламуром и пр. (это не текст. а концепт, который должен передаваться в ролике).

Чем креативнее Вы сделаете, тем будет лучше.

Ролик может быть свосем короткий, но такой, что прям желание зайти на сайт будет переваливать за рамки человеческого разума.

Материалы - фон, музыка, которые можно использовать, прилагаются к проекту.

Если Ваш ролик будет успешным, мы пригласим Вас для создания еще ряда роликов.

Оплата - 40 долларов + отзыв.

Сразу оставляем контакты.

Срок - максимум 12 часов.