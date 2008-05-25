Оцифровать любительское видео (Москва)

Есть любительская запись свадьбы на видеокассету (Mini DV)

Надо

а) встретиться со мной вечером где-нибудь в метро (в пределах кольцевой), забрать кассету

б) перегнать изображение в aviшник, пожать каким-нибудь распространенным кодеком

в) [опционально, если в силах, умениях и возможностях исходного материала] улучшить изображение (там с цветопередачей какие-то проблемы вроде)

г) встретиться со мной вечером где-нибудь в метро, отдать кассету и avi-шник с болванкой.

Цена - обсуждаемо, пишите!