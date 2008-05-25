Нужно смонтировать видео от 20 до 40 минут, плюс небольшой ролик минуты на 2 (фактически выжимка + из подсъема); оформить обложку и накатку на диск. Срок - 10 дней. Финансовый вопрос обсуждается индивидуально после ...
Оцифровать любительское видео (Москва)
Есть любительская запись свадьбы на видеокассету (Mini DV)
Надо
а) встретиться со мной вечером где-нибудь в метро (в пределах кольцевой), забрать кассету
б) перегнать изображение в aviшник, пожать каким-нибудь распространенным кодеком
в) [опционально, если в силах, умениях и возможностях исходного материала] улучшить изображение (там с цветопередачей какие-то проблемы вроде)
г) встретиться со мной вечером где-нибудь в метро, отдать кассету и avi-шник с болванкой.
Цена - обсуждаемо, пишите!
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