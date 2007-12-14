Добавление рекламного ролика к видео файлу

Имеется статическое изображение в векторном формате. Требуется:

1. Сделать из этого изображения видеоролик (это изображение плавно появляется, несколько секунд показывается, а затем плавно исчезает);

2. Добавить получившийся ролик в начало видео файла формата mp4, в итоге получается один файл формата mp4;

3. Предоставить подробное описание действий для достижения требуемого результата.