Проблема с просмотром видео на сайте. Движек DLE. Проблема такая: встроенный просмоторщик не захватывает первый кадр. Нужно доработать его или любой другой видеоплеер, чтоб воспроизводил основные форматы видео, и захватывал кадр и ролика (чтоб грубо-говоря получался скриншот, была картинка из ролика вместо черного экрана).