Проблема с просмотром видео на сайте

ВидеомонтажЗакрыт1 заявка175 просмотров
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Проблема с просмотром видео на сайте. Движек DLE. Проблема такая: встроенный просмоторщик не захватывает первый кадр. Нужно доработать его или любой другой видеоплеер, чтоб воспроизводил основные форматы видео, и захватывал кадр и ролика (чтоб грубо-говоря получался скриншот, была картинка из ролика вместо черного экрана).

16 лет назад
dimastyic
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
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