Интро для игровых видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок147 просмотров

Нужно сделать качественное интро для игровых видео на Youtube. Тематика видео бои на арене\фарм рб в игре SkyForge. Длительность интро около 10-15 секунд.

10 лет назад
cryman
Пётр 
30 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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