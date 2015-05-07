Нужен видеоролик (в интернете не будет использоваться в дальнейшем, может у вас есть уже готовый какой нибудь ролик) в котором несколько трехмерных объектов перемещаются. С использованием освещения и теней. (Потом по этому ролику я буду ...
Интро для игровых видео
Нужно сделать качественное интро для игровых видео на Youtube. Тематика видео бои на арене\фарм рб в игре SkyForge. Длительность интро около 10-15 секунд.
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