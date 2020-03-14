[i]Сфера моей деятельности очень деликатная - оптимизация налогов. Поэтому возникают сложности с отзывами. Некоторые оставляют их но письменно, а вот с видео - вообще сложно. [/i] Кускова Ольга Викторовна 1. открытие и развитие аутсорсинговой компании для группы ...
JS: Интерфейс для работы с youtube-видео (проигрывание, синхронизация)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача состоит из трех экранов:
1) Интерфейс добавления видео
За основу берем viewsync.net (можно взять основу скриптов оттуда):
Пользователь создает новую "коллекцию" - набор из видео, указывает название для неё.
В ней добавляет ссылки на youtube видео и синхронизирует их по аудио дорожке (по аналогии с viewsync.net). Сохраняет.
Можно редактировать коллекцию, добавлять/убирать видео, редактировать синхронизацию.
Все сохраненные коллекции списком отображаются на главной странице.
Данные по видео (урл, время старта) храним не в url (как viewsync), а в базе.
2) Список коллекций
На главной странице видим список всех сохраненных коллекций.
По клику - переходим к плееру выбранной коллекции.
3) Плеер
За основу вида берем unsecure.viewsync.net
Просмотр начинается с первого видео из коллекции. Стрелками влево/вправо можем переключить видео на соседнее.
По нажатию на кнопку - видим список всех видео коллекции и можем переключаться между ними (Х в примере).
В итоге получается, что одновременно мы можем смотреть 1 видео из коллекции, а при переключении слышим минимально расхождение по аудио дорожке, т.к. свели видео по звуку.
Перемотка на n-секунд влияет на все видео, т.к. синхронизация по звуку должна сохраняться.
Для загрузки видео хорошо бы использовать что-то типа lazy load, чтобы подгружать нужные ролики не сразу все, а по необходимости.
Пример видео для теста синхронизации - https://viewsync.net/watch?v=NU2054dvXSQ&t=125.32&...
В качестве реализации можно написать и отдельное от viewsync решение, других я не нашел.
Возможно вместо ручной синхронизации можно сделать полностью автоматическую (чтобы было бы плюсом).
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