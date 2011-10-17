Монтаж и озвучивание видео обзора ПО

Очень доволен сотрудничеством с Евгением. Первый раз столкнулся с такой задачей и не имел представления, как все это делается. Написал общее ТЗ. На основании ТЗ Евгений сделал все, как я хотел, многие вопросы и решения принял сам, что положительно повлияло на результат. В итоге - все было сделано в срок, а дополнительные комментарии (ранее не предусмотренные в ТЗ) были сделаны быстро и без "лишних" слов. Одним словом Евгений - Профессионал своего дела! Буду сотрудничать и дальше в этом направлении.