Монтаж и озвучивание видео обзора ПО

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Завершен4 заявки232 просмотра

Добрый день!

Краткие требования:

1) Переозвучить профессиональным диктором (мужчина) и литературно правильным текстом

2) Ускорять процессы ввода информации, ожидания загрузки и обновления

3) Вырезать ненужную часть экрана (taskbar и тд)

4) Блоки разделять статическим изображением (в течение 2-3 сек) с изображением по центру логотип и названием блока (например, Работа с доменами)

Полная версия в прикрепленном ТЗ.

Один блок видеоролика: http://narod.ru/disk/27711526001/2-Sozdanie_klienov.wmv.html

В заявке указывайте стоимость, сроки и примеры подобных работ, а также ссылку на семпл дикторов

14 лет назад
PoMkaNik
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$80
2 дня
Очень доволен сотрудничеством с Евгением. Первый раз столкнулся с такой задачей и не имел представления, как все это делается. Написал общее ТЗ. На основании ТЗ Евгений сделал все, как я хотел, многие вопросы и решения принял сам, что положительно повлияло на результат. В итоге - все было сделано в срок, а дополнительные комментарии (ранее не предусмотренные в ТЗ) были сделаны быстро и без "лишних" слов. Одним словом Евгений - Профессионал своего дела! Буду сотрудничать и дальше в этом направлении.
Роман - отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата во время. Приятно было сотрудничать. Спасибо!
tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$5
2 дня
Отличный человек и профессионал. Задание было выполнено на отлично, дополнительные комментарии к ТЗ были восприняты внесены очень быстро и без обсуждений. Рад, что мой проект будет иметь такой приятный голос. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Благодарю за помощь в реализации проекта! Заказчик всегда на связи, оплата точно в срок. Будут новые задания - с удовольствием возьмусь!

Заявки фрилансеров

animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад

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