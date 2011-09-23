Нужно качественно озвучить рекламный ролик в нескольких вариантах.
Нужно сделать видеороллик на 10-15 минут
Необходимо сделать небольшой свадебный видеоролик 10-15 минут, из отснятого материала.
Отснятый материал есть в электронном виде на 10 гб
Жду Ваших предложение по стоимости и по срокам!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго времени суток! Возможно ли качественно почистить аудиозапись, записанную с телефона на улице на предмет выделения голосов среди общего шума? Если возможно, то сколько будет стоить около 5 минут ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо сделать видеоролик для популярной российской группы, которую знает абсолютно каждый. Ролик будет транслироваться на ТВ и в сети крупнейших кинотеатров России. В ролике возможно поставить логотип изготовителя, тоесть Ваш. Видео будет анонсировать ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется помощь специалиста по аудио и видио. В частности по изменению видиофайла. Только Украина.Оплата по карте ПриватБанка. Скайп и Лайф или МТС .Видеомонтаж7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
В связи с расширением сферы деятельности компании требуются музыканты/художники/видео-дизайнеры для изготовления поздравительных именных видео-караоке. Регулярные заказы гарантированы, так как "праздник каждый день" никто не отменял. Подробности на форуме http://zakazkaraoke.ucoz.ru/forum регистрируйтесь и присылайте примеры своих работ ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужен исполнитель на задание. Суть такая. Это подарок от девушки своему парню на день рождения. По сути это несколько клипов смонтированных в единый фильм на 40-50 минут. Фото, отснятые видеоматериалы ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно снять и смонтировать видеоролик похожий на этот: http://www.theultimatefishscaler.com/index.htm только с нашей рыбочисткой и на русском языке. Нужна цена за видео ролик От нас рыба, рыбочистка и др. От вас ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо сделать рекламный ролик заставку.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
Имеется ролик 10 секунд, его нужно обрезать до 5 и кое-что изменить в дизайне: 1. обрезать до 5 секунд - убрать первую часть (там где наш ролик с сайта) 2. сразу появляется вторая ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Образец- http://www.youtube.com/watch?v=icqHRM_WdvM Продолжительность- до 2 мин Тема- новый уникальный пошаговый алгоритм альтернативного продвижения сайтов в поисковой выдаче+ бонус- алгоритм раскрутки роликов в YouTube Задание: ролик под ключ. Текст и примерный сценарий ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт14 лет назад