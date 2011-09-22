Видео-ролик для популярной российской группы.

Здравствуйте!

Необходимо сделать видеоролик для популярной российской группы, которую знает абсолютно каждый. Ролик будет транслироваться на ТВ и в сети крупнейших кинотеатров России. В ролике возможно поставить логотип изготовителя, тоесть Ваш. Видео будет анонсировать предстоящий концерт. Длительность: 20-30 сек. Нужна озвучка.

К сожалению, не могу предложить за работу много денег, но если проект будет Вам интересен для портфолио, оставляйте свои заявки.

Цена: 5000 руб.