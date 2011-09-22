Помощь специалиста по аудио и видео

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  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок170 просмотров

Требуется помощь специалиста по аудио и видио. В частности по изменению видиофайла.

Только Украина.Оплата по карте ПриватБанка. Скайп и Лайф или МТС .

14 лет назад
blan55
69 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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