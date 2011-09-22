Здравствуйте. Нужен исполнитель на задание. Суть такая. Это подарок от девушки своему парню на день рождения. По сути это несколько клипов смонтированных в единый фильм на 40-50 минут. Фото, отснятые видеоматериалы ...
Именные видео-караоке
В связи с расширением сферы деятельности компании требуются музыканты/художники/видео-дизайнеры для изготовления поздравительных именных видео-караоке. Регулярные заказы гарантированы, так как "праздник каждый день" никто не отменял. Подробности на форуме http://zakazkaraoke.ucoz.ru/forum регистрируйтесь и присылайте примеры своих работ по адресу [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Видеомонтаж7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно снять и смонтировать видеоролик похожий на этот: http://www.theultimatefishscaler.com/index.htm только с нашей рыбочисткой и на русском языке. Нужна цена за видео ролик От нас рыба, рыбочистка и др. От вас ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо сделать рекламный ролик заставку.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
Имеется ролик 10 секунд, его нужно обрезать до 5 и кое-что изменить в дизайне: 1. обрезать до 5 секунд - убрать первую часть (там где наш ролик с сайта) 2. сразу появляется вторая ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Образец- http://www.youtube.com/watch?v=icqHRM_WdvM Продолжительность- до 2 мин Тема- новый уникальный пошаговый алгоритм альтернативного продвижения сайтов в поисковой выдаче+ бонус- алгоритм раскрутки роликов в YouTube Задание: ролик под ключ. Текст и примерный сценарий ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно в нижней части видео поставить логотип и надпись. а также убрать звуковое шипение, если это возможно Предложениях укажите цену. вот ссылка на видео ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужно изготовить ролик на 1,5-2 минуты с применением анимации и компоузинга. С меня видео с тебя крутейший компоузиг и монтаж! Ты знаешь 3D Max, Maya, After Effects, Illustrator, Photoshop как свои пять пальцев? Есть видео ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо для видеороликов наложить русский и отдельно английский голос, а уже имеющийся голос приглушить. Материал для дикторов есть. Важно чтобы голос был приятный для слуха. Ваши цены и сроки пож-таВидеомонтаж7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
На основании нескольких видео роликов, склеить презентационный ролик, возможно добавление эфектов, текста. Исходные ролики озвученные, возможно придется переозвучить. Сроки 2-3 дня, желательно чтобы исполнитель был из Луганска (Украина), для встречи в офисе.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны люди, которым было бы интересно развивать подкаст-проект. Постоянная удаленная работа. Оплату будем обсуждать в зависимости от объема работ. Скорее всего будет какая-то базовая оплата + сдельно за каждый подкаст. Материал будет предоставляться. ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт14 лет назад