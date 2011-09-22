Чистка аудиозаписи от шумов

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Закрыт4 заявки259 просмотров

Доброго времени суток!

Возможно ли качественно почистить аудиозапись, записанную с телефона на улице на предмет выделения голосов среди общего шума?

Если возможно, то сколько будет стоить около 5 минут записи?

14 лет назад
janua
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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