Приватный проект для Дарьи Чегаевой (DarCheVi)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка144 просмотра

Нужно качественно озвучить рекламный ролик в нескольких вариантах.

14 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DarCheVi
Дарья 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$28
1 день
Отличный звукорежиссер. Не пасует перед трудностями, даже если дикторы ее подводят. Оговоренные сроки на выполнение работы выдерживает точно. Положиться на Дашу можно.
Да, Александр - строгий заказчик, но все его требования более чем оправданы и правильны. Он четко и понятно ставит задание, и ты понимаешь, что не имеешь права сплоховать. Потому что если к тебе относятся так вежливо и терпеливо, как Александр, просто неудобно допускать оплошности. Он понимает форс-мажоры, не выходит из себя из-за них, а дает возможность все уладить. Это приятно радует. Спасибо за сотрудничество. Было интересно работать вместе.

Заявки фрилансеров

DarCheVi
Дарья 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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