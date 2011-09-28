Приватный проект для Дарьи Чегаевой (DarCheVi)

Да, Александр - строгий заказчик, но все его требования более чем оправданы и правильны. Он четко и понятно ставит задание, и ты понимаешь, что не имеешь права сплоховать. Потому что если к тебе относятся так вежливо и терпеливо, как Александр, просто неудобно допускать оплошности. Он понимает форс-мажоры, не выходит из себя из-за них, а дает возможность все уладить. Это приятно радует. Спасибо за сотрудничество. Было интересно работать вместе.