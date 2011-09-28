Необходимо снять информационный сюжет в Киеве

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки163 просмотра

Необходимо снять информационный сюжет, для его дальнейшего размещения на страницах интернета.

Формат планируемого сюжета интервью по правовым вопросам - необходим хороший звук и свет.

Видеосъемка 2 часа с дальнейшей порезкой на ролики по 5-7 мин и вставкой контактной информации.

тел. 3618792

14 лет назад
kijnka22
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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