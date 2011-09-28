Видео рекламный ролик для видеохостов видеоролик примерно как здесь по времени минут на 3-5 http://smotri.com/video/view/?id=v11609734f91 на такую же тему предлагайте вашу цену ,сроки и портфолио желательно аналог хотя бы одного ...
Необходимо снять информационный сюжет в Киеве
Необходимо снять информационный сюжет, для его дальнейшего размещения на страницах интернета.
Формат планируемого сюжета интервью по правовым вопросам - необходим хороший звук и свет.
Видеосъемка 2 часа с дальнейшей порезкой на ролики по 5-7 мин и вставкой контактной информации.
тел. 3618792
Заявки фрилансеров
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