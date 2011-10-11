Видео-ролик

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен7 заявок221 просмотр

Нужно создать точно такой же видео-ролик, но с возможностью редактирования обведенных красным полей.

Другими словами, вы делаете исходный файл. Говорите в какой он программе. Я устанавливаю ее у себя на компьютер и делаю такие ролики самостоятельно, заменяя только указанные поля.

Укажите цену и сроки.

14 лет назад
mike5555555555
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
2 дня
Проект был сделан очень быстро и качественно. Получил даже больше, чем было в изначальном задании. При этом цена оказалась в 2.5 раза дешевле других предложений. Также порадовали видео-уроки. Спасибо большое за работу.
Михаил - хороший заказчик. Проблем в работе не возникло. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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