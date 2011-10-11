Нужно создать точно такой же видео-ролик, но с возможностью редактирования обведенных красным полей.

Другими словами, вы делаете исходный файл. Говорите в какой он программе. Я устанавливаю ее у себя на компьютер и делаю такие ролики самостоятельно, заменяя только указанные поля.

Укажите цену и сроки.