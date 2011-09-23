Создание видео роликов ГИБДД

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Закрыт9 заявок238 просмотров

Добрый день.

Меня зовут Константин.

Меня интересуют следующие ваши услуги:

1 - создание видео-слайдшоу об угонах автотранспорта для ГИБДД (длительность примерно 1.5-2 минуты,

меняются фотографии с угнанными автомобилями, снизу текст, номер автомобиля, на заднем фоне играет

тревожная музыка, голос диктора озвучивает информацию "Такого-то числа оттуда-то был угнан такой-то

автомобиль, номер такой-то", количество снимков разных автомобилей 15-20 штук)

Количество в месяц подобных заказов 1-2, каждый месяц, начиная с октября 2011 года

Цена за ролик от 300 до 500 рублей

2 - создание видео ролика со статистикой ГИБДД (1.5 - 2 минуты. На экране присутствует лишь текст - "За

месяц в нашем городе произошло столько-то аварий... По причине технической неисправности столько-то...

По причине вождения в нетрезвом состоянии столько-то..." Диктор озвучивает информацию одновременно

с появлением ее на экране. Фотографий не будет. Может, пара картинок.

Количество заказов в месяц 1

Цена 300 рублей

3 - создание видео рекламного ролика магазинов автозапчастей, СТО и других (длительность 20 сек. каждый,

фотографии магазина в виде слайдшоу, графическое оформление на ваш вкус, чтобы было красиво и аккуратно,

название фирмы, номера телефонов, может, какая-то небольшая анимация. Диктор озвучивает рекламную информацию,

на заднем фоне играет музыка.)

Количество заказов в месяц 15-20 штук.

Цена за ролик 500 руб.

4 - ГИБДД закажет еще ролики со статьями из кодексов, изменения в законодательстве, информацию об

изменении штрафов и правил дорожного движения. В них будет на экране лишь текст и диктор озвуичвает информацию

Количество в месяц от 2-5 роликов

цена 300 руб.

Примечание:

Вся информация высылается через интернет: фотографии, текст сообщения, возможно для некоторых видео роликов будет

моя озвучка - текст, номера телефонов, и прочие рекомендации.

Срок исполнения 5 дней

Оплата через вебмани или перечислением на счет

За октябрь общее количество роликов составит примерно 20-25 штук.

Столько же за ноябрь-декабрь.

Январь-февраль еще 40-50 роликов.

Контактная информация: [email protected]

Константин

14 лет назад
cheshirelife
Константин 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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