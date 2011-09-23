Необходимо сделать небольшой свадебный видеоролик 10-15 минут, из отснятого материала. Отснятый материал есть в электронном виде на 10 гб Жду Ваших предложение по стоимости и по срокам!
Создание видео роликов ГИБДД
Добрый день.
Меня зовут Константин.
Меня интересуют следующие ваши услуги:
1 - создание видео-слайдшоу об угонах автотранспорта для ГИБДД (длительность примерно 1.5-2 минуты,
меняются фотографии с угнанными автомобилями, снизу текст, номер автомобиля, на заднем фоне играет
тревожная музыка, голос диктора озвучивает информацию "Такого-то числа оттуда-то был угнан такой-то
автомобиль, номер такой-то", количество снимков разных автомобилей 15-20 штук)
Количество в месяц подобных заказов 1-2, каждый месяц, начиная с октября 2011 года
Цена за ролик от 300 до 500 рублей
2 - создание видео ролика со статистикой ГИБДД (1.5 - 2 минуты. На экране присутствует лишь текст - "За
месяц в нашем городе произошло столько-то аварий... По причине технической неисправности столько-то...
По причине вождения в нетрезвом состоянии столько-то..." Диктор озвучивает информацию одновременно
с появлением ее на экране. Фотографий не будет. Может, пара картинок.
Количество заказов в месяц 1
Цена 300 рублей
3 - создание видео рекламного ролика магазинов автозапчастей, СТО и других (длительность 20 сек. каждый,
фотографии магазина в виде слайдшоу, графическое оформление на ваш вкус, чтобы было красиво и аккуратно,
название фирмы, номера телефонов, может, какая-то небольшая анимация. Диктор озвучивает рекламную информацию,
на заднем фоне играет музыка.)
Количество заказов в месяц 15-20 штук.
Цена за ролик 500 руб.
4 - ГИБДД закажет еще ролики со статьями из кодексов, изменения в законодательстве, информацию об
изменении штрафов и правил дорожного движения. В них будет на экране лишь текст и диктор озвуичвает информацию
Количество в месяц от 2-5 роликов
цена 300 руб.
Примечание:
Вся информация высылается через интернет: фотографии, текст сообщения, возможно для некоторых видео роликов будет
моя озвучка - текст, номера телефонов, и прочие рекомендации.
Срок исполнения 5 дней
Оплата через вебмани или перечислением на счет
За октябрь общее количество роликов составит примерно 20-25 штук.
Столько же за ноябрь-декабрь.
Январь-февраль еще 40-50 роликов.
Контактная информация: [email protected]
Константин
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно качественно озвучить рекламный ролик в нескольких вариантах.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго времени суток! Возможно ли качественно почистить аудиозапись, записанную с телефона на улице на предмет выделения голосов среди общего шума? Если возможно, то сколько будет стоить около 5 минут ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо сделать видеоролик для популярной российской группы, которую знает абсолютно каждый. Ролик будет транслироваться на ТВ и в сети крупнейших кинотеатров России. В ролике возможно поставить логотип изготовителя, тоесть Ваш. Видео будет анонсировать ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется помощь специалиста по аудио и видио. В частности по изменению видиофайла. Только Украина.Оплата по карте ПриватБанка. Скайп и Лайф или МТС .Видеомонтаж7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
В связи с расширением сферы деятельности компании требуются музыканты/художники/видео-дизайнеры для изготовления поздравительных именных видео-караоке. Регулярные заказы гарантированы, так как "праздник каждый день" никто не отменял. Подробности на форуме http://zakazkaraoke.ucoz.ru/forum регистрируйтесь и присылайте примеры своих работ ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужен исполнитель на задание. Суть такая. Это подарок от девушки своему парню на день рождения. По сути это несколько клипов смонтированных в единый фильм на 40-50 минут. Фото, отснятые видеоматериалы ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно снять и смонтировать видеоролик похожий на этот: http://www.theultimatefishscaler.com/index.htm только с нашей рыбочисткой и на русском языке. Нужна цена за видео ролик От нас рыба, рыбочистка и др. От вас ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо сделать рекламный ролик заставку.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
Имеется ролик 10 секунд, его нужно обрезать до 5 и кое-что изменить в дизайне: 1. обрезать до 5 секунд - убрать первую часть (там где наш ролик с сайта) 2. сразу появляется вторая ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт14 лет назад