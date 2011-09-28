Нужно нарисовать 3-хминутный ролик, который будет демонстрировать работу интернет-сервиса. Проживание в Санкт-Петербурге будет преимуществом. Оставляйте ссылки на портфолио, прайсы и контакты.
Видео рекламный ролик для Ютуб
Видео рекламный ролик для видеохостов видеоролик примерно как здесь по времени минут на 3-5
http://smotri.com/video/view/?id=v11609734f91 на такую же тему
предлагайте вашу цену ,сроки и портфолио желательно аналог хотя бы одного видео ролика
Выбранный исполнитель
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