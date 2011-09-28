Видео рекламный ролик для Ютуб

Видео рекламный ролик для видеохостов видеоролик примерно как здесь по времени минут на 3-5

http://smotri.com/video/view/?id=v11609734f91 на такую же тему

предлагайте вашу цену ,сроки и портфолио желательно аналог хотя бы одного видео ролика