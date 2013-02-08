Небольшая заставка с логотипом

здравствуйте Евгений.

есть спортивный клуб Юность (имеется его логотип в векторе и фотошопе)

необходимо сделать небольшую более-менее нормальную видео заставку с этим логотипом продолжительностью 5-10 секунд.

Вставляться будет в ролики клуба, как например здесь http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uo9663OgLN4

как видите появление логотипа вначале убогое, нужно что то более эффектное.

что бы сильно не заморачиваться можно даже взять готовый исходник (могу прислать) заставки и встваиить в него логотип.

или предложите свой вариант