Небольшая заставка с логотипом

Есть видео,http://files.mail.ru/562070FA0550446A9968A413D021B227, надо его изменить, что бы в видео фигурировала только наша компания «ИнтерКом" Чехов http://files.mail.ru/D17867C07CA74DC8BF384E8BF1473ECC, лишние реквизиты сторонней компании удалить. Наш логотип и под логотипом телефон 8-916-177-00-70
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
здравствуйте Евгений.
есть спортивный клуб Юность (имеется его логотип в векторе и фотошопе)
необходимо сделать небольшую более-менее нормальную видео заставку с этим логотипом продолжительностью 5-10 секунд.
Вставляться будет в ролики клуба, как например здесь http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uo9663OgLN4
как видите появление логотипа вначале убогое, нужно что то более эффектное.
что бы сильно не заморачиваться можно даже взять готовый исходник (могу прислать) заставки и встваиить в него логотип.
или предложите свой вариант
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