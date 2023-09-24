Необхідно кожного дня створювати по 5 відео в тік-ток

Добрый день. У нас есть написанный сценарий, отправлю его выбранному исполнителю. Немного о нас: У нас есть стартап, и видео будет описывать этот стартап. Прикрепляйте/скидывайте свои видео на тему стартапов. Видео будет на 2 минуты.