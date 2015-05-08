Нужен под ключ ролик презентации делового предложения

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка131 просмотр

Задание подробно описано в ссылке

http://www.kissproject.info/2015/05/blog-post_6.html

Рискуйте Славу и деньги поделим

Цена - вопрос переговоров

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10 лет назад
kisspro
Игорь 
64 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров