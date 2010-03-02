Перевести wav в самый легкий по размеру формат

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Закрыт10 заявок345 просмотров

Есть файл Wav продолжительностью всего 30 секунд весит 5 мб.

Этот звук должен играть на сайте при заходе автоматом.

Необходимо перевести в любой формат самый легкий по размеру и который будет играть у любого пользователя,мне кажется этот формат swf ,Есть наиболее оптимальные решения предлагайте, жду ваших предложений.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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