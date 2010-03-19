Переделать видео в формат, удобный для загрузки

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Завершен2 заявки170 просмотров

Есть сайт, необходимо скачать с него видео ролики (10 шт.), переделать в формат, удобный для размещения и скачивания на другом сайте. Пишите, сброшу подробности.

15 лет назад
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

olehu
Олег 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
От работы с Юрием осталось только положительное впечетление. Он поставил четкую задачу, исходя из которой я без проблем выполнил заданую работу. Оплата поступила своевременно. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

olehu
Олег 
35 лет
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Был
15 лет назад
1 отзыв
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