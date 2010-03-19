Задача 1 - Монтаж видеороликов - привязка ссылок роликов www.youtube.com к моему видеопроигрывателю www.ukraine.sos-sos-sos.com/ http://www.russia.sos-sos-sos.com/ Задача 2 - Небольшая модернизация внешнего и технического исполнения вида видеопроигрывателя.Оплата гарантирована ...
Переделать видео в формат, удобный для загрузки
Есть сайт, необходимо скачать с него видео ролики (10 шт.), переделать в формат, удобный для размещения и скачивания на другом сайте. Пишите, сброшу подробности.
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