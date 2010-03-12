Вставить текст песни в муз. клип (как караоке)

Есть музыкальный видеоклип старинной известной группы, около 3х минут.

Для вечеринки - нужно добавить текст песни (с небольшими изменениями) на сам клип, чтобы все могли подпевать как на караоке.

В те моменты, когда текст идет измененный (от оригинала) - около 5..10 мест в песне - нужно чтобы голос "тушился", а музыка оставалась.

Исходный видефайл - в формате MPEG, 145 MB.

MPEG2 Video 720x480

Audio : AC3 48000Hz stereo 384Kbps

Требуемый - можно такой же, или AVI. Чтобы качество было не хуже.

Вот собственно и все.

Срок выполнения - завтра (12.03.2010) до 14.00.