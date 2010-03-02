Сделать микс из нескольких песен

Необходимо сделать микс из 3-4 песен. общей продолжительностью он должен быть не более 3 минут.

Как именно их миксовать - на ваш опыт и вкус - как будет хорошо - трек для танцевальной пары.

Исходники-треки есть, скачивать не надо. От вас сроки и стоимость.