Здравствуйте. Простейшая задача: Есть видео файл m1v (Видео в архиве в приложении) Необходимо перевести в оптимальный формат для интернета наверное flv,так же сократить размеры его до минимума. и с последнего ...
Сделать микс из нескольких песен
Необходимо сделать микс из 3-4 песен. общей продолжительностью он должен быть не более 3 минут.
Как именно их миксовать - на ваш опыт и вкус - как будет хорошо - трек для танцевальной пары.
Исходники-треки есть, скачивать не надо. От вас сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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