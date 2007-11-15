Работа с файлами IFO и VOB в DVD-видео

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Есть файлы DVD-видео фильма с несколькими звуковыми дорожками и субтитрами:
VTS_04_0.IFO
VTS_04_1.VOB - 1GB
VTS_04_2.VOB - 1GB
VTS_04_3.VOB - 1GB
VTS_04_4.VOB - 852MB
Также имеется статическое изображение в векторном формате.
Требуется:
1. Сделать из этого изображения видеоролик (это изображение плавно появляется, несколько секунд показывается, а затем плавно исчезает);
2. Добавить этот ролик в самое начало файла VTS_04_1.VOB, в итоге размер VTS_04_1.VOB станет больше 1GB на величину, равную размеру видеоролика (либо первым вобом станет файл с заставкой, а существующие станут, соответственно, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м). Без перекодирования.
3. Соответствующим образом изменить VTS_04_0.IFO, чтобы вся информация о субтитрах, чаптерах и звуковых дорожках была откорректирована нужным образом, т.е. чтобы просто в начале фильма стал бы всегда проигрываться добавленный видеоролик.
4. Объяснить, как это делается.
Качать файлы не нужно, необходимо сделать видеоролик и объяснить как реализовать пункты 1, 2 и 3, предварительно проверив на собственном опыте.
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