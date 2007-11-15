Работа с файлами IFO и VOB в DVD-видео

ВидеомонтажЗакрыт2 заявки255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть файлы DVD-видео фильма с несколькими звуковыми дорожками и субтитрами:

VTS_04_0.IFO

VTS_04_1.VOB - 1GB

VTS_04_2.VOB - 1GB

VTS_04_3.VOB - 1GB

VTS_04_4.VOB - 852MB

Также имеется статическое изображение в векторном формате.

Требуется:

1. Сделать из этого изображения видеоролик (это изображение плавно появляется, несколько секунд показывается, а затем плавно исчезает);

2. Добавить этот ролик в самое начало файла VTS_04_1.VOB, в итоге размер VTS_04_1.VOB станет больше 1GB на величину, равную размеру видеоролика (либо первым вобом станет файл с заставкой, а существующие станут, соответственно, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м). Без перекодирования.

3. Соответствующим образом изменить VTS_04_0.IFO, чтобы вся информация о субтитрах, чаптерах и звуковых дорожках была откорректирована нужным образом, т.е. чтобы просто в начале фильма стал бы всегда проигрываться добавленный видеоролик.

4. Объяснить, как это делается.

Качать файлы не нужно, необходимо сделать видеоролик и объяснить как реализовать пункты 1, 2 и 3, предварительно проверив на собственном опыте.

16 лет назад
tri777ki
Игорь 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сжатие видео для сайта

    Есть три двд диска с видеоматериалами (изображения фейерверков в динамике). Необходимо привести эту информацию в формат, который позволит разместить ее на сайте (интернет-магазин). Только Санкт-Петербург.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавление рекламного ролика к видео файлу

    Имеется статическое изображение в векторном формате. Требуется: 1. Сделать из этого изображения видеоролик (это изображение плавно появляется, несколько секунд показывается, а затем плавно исчезает); 2. Добавить получившийся ролик в начало видео файла формата mp4, в итоге получается ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Проблема с просмотром видео на сайте

    Проблема с просмотром видео на сайте. Движек DLE. Проблема такая: встроенный просмоторщик не захватывает первый кадр. Нужно доработать его или любой другой видеоплеер, чтоб воспроизводил основные форматы видео, и захватывал кадр и ролика (чтоб грубо-говоря ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Видеомонтаж

    Требуется совместить 2 видеоролика таким образом, чтобы голова персонажа с одного ролика была перенесена и наложена на тело персонажа из другого ролика. Ролик продолжительностью до 5 минут максимум. Нужен исполнитель из Киева. За подробностями пишите на [email protected] В ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Трейлер к фильму

    Необходимо сделать трейлер к обучающему видео на 2-3 минуты. Тематика-единоборства. Желательно иметь возможность получить материалы на дисках, т.е территориально находиться в Москве.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ролик для наружных экранов

    ролик 15-ти секундный делится на 3 блока по 5 сек. 1 блок (5сек): от Заголовка "ТАМ" "отлетает" (как в коридоре) камера, показывая всю обложку. 2 блок (5сек): надпись - имя автора и название книги 3 блок (5сек): подложка ...

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка ролика

    $150

    Разработка ролика для сети салонов мебели под розыгрышь автомобиля. Макет и слоган есть... подробная информация тут 71340460

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3D оформление видео ролика\VFX

    $500

    Видеоролик, реклама ювелирных украшений (хронометраж 30 сек) необходимо полностью изготовить графику для ролика (волшебные искры, кружащие вокруг влюбленных, взрывы фейерверков, сказочная атмосфера) согласно режиссерскому сценарию и аниматике. Срок изготовления 10 дней. Ответы присылайте на [email protected], в ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад