Приветствую фрилансеров! Образцы желаемого результата: http://www.youtube.com/watch?v=3_H7QSIbJjg&feature=my_favorites&list=FLz2CUJ6aB7WQN79s5VE13l http://www.youtube.com/watch?v=u6c68m98OFk&feature=my_favorites&list=FLz2CUJ6aB7WQN79s5VE13l http://www.youtube.com/watch?v=oWSP5lfss1g В примерах использованы разные варианты создания с разными используемыми переходами и эффектами - интересует ...
Разработка ролика для корпоративного ТВ
Необходимо разработать ролик для демонстрации в "зале ожидания".
По сути - простое анимированное слайд-шоу, только качественное - с продуманной анимацией, эффектами перехода и т.д.
Вводные данные - 9 фотографий, тексты для каждой.
По задумке, фотографии демонстрируются определенное время пустыми, затем на них появляются текстовые блоки. Текст - либо появляется целиком, либо "набирается" постепенно, чтобы он мог быть прочитан и осознан.
Формат на выходе - любой, с оговоркой, что будет демонстрироваться на ТВ. Иными словами, проще - видеоформат (.avi к примеру). Или, если есть опыт выполнения подобных заказов, расскажите, какие еще есть варианты, какие варианты демонстрации оптимальны, в каких форматах меньше потеря качества.
Анимация - появление текстовых блоков;
Эффекты перехода - что-то более серьезное и качественное, нежели есть в стандартном функционале movie maker.
+ подбор музыки для слайд-шоу.
Этапы работы:
1.Склейка фото в слайд-шоу.
2. Размещение текстовых блоков (самих текстов нет, но они уже пишутся).
Исходники (фото) и прочую информацию дам в приват.
Интересуют сроки, стоимость.
Заявки фрилансеров
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