Разработка ролика для корпоративного ТВ

Необходимо разработать ролик для демонстрации в "зале ожидания".

По сути - простое анимированное слайд-шоу, только качественное - с продуманной анимацией, эффектами перехода и т.д.

Вводные данные - 9 фотографий, тексты для каждой.

По задумке, фотографии демонстрируются определенное время пустыми, затем на них появляются текстовые блоки. Текст - либо появляется целиком, либо "набирается" постепенно, чтобы он мог быть прочитан и осознан.

Формат на выходе - любой, с оговоркой, что будет демонстрироваться на ТВ. Иными словами, проще - видеоформат (.avi к примеру). Или, если есть опыт выполнения подобных заказов, расскажите, какие еще есть варианты, какие варианты демонстрации оптимальны, в каких форматах меньше потеря качества.

Анимация - появление текстовых блоков;

Эффекты перехода - что-то более серьезное и качественное, нежели есть в стандартном функционале movie maker.

+ подбор музыки для слайд-шоу.

Этапы работы:

1.Склейка фото в слайд-шоу.

2. Размещение текстовых блоков (самих текстов нет, но они уже пишутся).

Исходники (фото) и прочую информацию дам в приват.

Интересуют сроки, стоимость.