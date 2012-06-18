Видеоролики для анимированного меню

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок229 просмотров

Для кафе "Хрустик" требуется создать анимированное меню.

Меню будет воспроизводиться на телевизорах на раздаче.

Видеоряд должен представлять из себя красочные блюда ассортимента с эффектами движения. Необходимо иметь возможность указывать цены и изменять ассортимент при помощи сотрудников внутри компании. То есть исходник должен быть понятным.

Примером такого меню может служить меню в Бургеркинг (Москва, Мега - Теплый стан)

13 лет назад
proskurnin
Роман 
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров