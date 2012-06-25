Анимировать картинку и создать текстуры из PSD

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен3 заявки404 просмотра

Для работы над музыкальным клипом необходимо анимиравать 5 отрисованных акварелью картинок .

Картинка в аттаче, все елементы ее в слоях. Идея ипользовать этот секвенс и его элементы для создания сказочно мистического эффекта в 5 минетном музыкальном видео. Видеоряд подачи клипа уже сделан и в задачу здесь не входит. эта часть только для придание движения и создания динамичных фактурных элементов.

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,

надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

13 лет назад
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

genkot
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$55
1 день
Vse otlichno i v srok, spasibo A +++
Сотрудничеством доволен. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

genkot
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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