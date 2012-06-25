Анимировать картинку и создать текстуры из PSD

Для работы над музыкальным клипом необходимо анимиравать 5 отрисованных акварелью картинок .

Картинка в аттаче, все елементы ее в слоях. Идея ипользовать этот секвенс и его элементы для создания сказочно мистического эффекта в 5 минетном музыкальном видео. Видеоряд подачи клипа уже сделан и в задачу здесь не входит. эта часть только для придание движения и создания динамичных фактурных элементов.

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

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в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,

надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,