Уважаемые специалисты в аудио монтаже! Есть запись мероприятия - но качество звука в ней несколько не устраивает. Нужно очистить от шумов, поднять голос - т.е.улучшить качество. По ссылке 5 мин. записи, ...
Подправить видео файлы и порезать на 3 части
Подправить видео файлы, и порезать на 3 части для ютуба
Есть видео протяженностью 28 минут.
В телефоне воспроизводится нормально
На компе чет не пашет
Нужно посмотреть что с файлом, может где поврежден, подправить чтоб можно было смотреть на компе во всех проигрывателях. Без потери качества видео и звука.
А также разбить на три части до десяти минут каждая, чтоб отдельными файлами залить на ютуб.
Потому еще позже дам информацию в какой части видео вырезать, а где поставить заставку в виде фотографий, которые будут меняться звук остается прежним, и чуть грубо(без спец. обработок и монтажа) видео добавим до 30 секунд, которое будет сменять фото во время родной озвучки.
В общем для начало нужно поправить файл, если с этим проблем нет, подготовлю фото и видео которое нужно будет вставить.
Записывали стандартной функцией видеозаписи на смартфоне I9000 Galaxy - Samsung
Прошу в приват указать стоимость в долларах
Платить буду WMZ (вебманями)
Сроки не критично, любые, но укажите, чтоб их придерживаться.
файлы 2 ГБ. качать здесь:
Файлы все в архиве, прежде чем разархивировать положите их все вместе в одну папку и не меняйте названия их, иначе не раз архивируются.
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