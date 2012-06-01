Подправить видео файлы и порезать на 3 части

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Закрыт4 заявки356 просмотров

Подправить видео файлы, и порезать на 3 части для ютуба

Есть видео протяженностью 28 минут.

В телефоне воспроизводится нормально

На компе чет не пашет

Нужно посмотреть что с файлом, может где поврежден, подправить чтоб можно было смотреть на компе во всех проигрывателях. Без потери качества видео и звука.

А также разбить на три части до десяти минут каждая, чтоб отдельными файлами залить на ютуб.

Потому еще позже дам информацию в какой части видео вырезать, а где поставить заставку в виде фотографий, которые будут меняться звук остается прежним, и чуть грубо(без спец. обработок и монтажа) видео добавим до 30 секунд, которое будет сменять фото во время родной озвучки.

В общем для начало нужно поправить файл, если с этим проблем нет, подготовлю фото и видео которое нужно будет вставить.

Записывали стандартной функцией видеозаписи на смартфоне I9000 Galaxy - Samsung

Прошу в приват указать стоимость в долларах

Платить буду WMZ (вебманями)

Сроки не критично, любые, но укажите, чтоб их придерживаться.

файлы 2 ГБ. качать здесь:

http://is.gd/CtV1Tl

http://is.gd/pGwQuj

http://is.gd/glW3WW

Файлы все в архиве, прежде чем разархивировать положите их все вместе в одну папку и не меняйте названия их, иначе не раз архивируются.

13 лет назад
nedvij
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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