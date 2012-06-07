Приветствие для магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок189 просмотров

Необходимо записать приветствие: Здравствуйте, вы позвонили...

Есть небольшое условие, система не позволяет загрузить запись из файла, только так:

.Чтобы записать приветствие абоненту необходимо:

- набрать номер доступа 500-00-85

- набрать пин-код с карты в тональном режиме

- перейти в п. 3 (работа с приветствием)

- выбрать пункт 2 (запись приветствия)

13 лет назад
Devres
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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