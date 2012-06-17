Уважаемые специалисты в аудио монтаже! Есть запись мероприятия - но качество звука в ней несколько не устраивает. Нужно очистить от шумов, поднять голос - т.е.улучшить качество. По ссылке 5 мин. записи, ...
Видео по конвертации модели
Записать видео по конвертации модели во внутриигровой формат + предоставить саму модель в игровом формате.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
http://www.youtube.com/watch?v=0csWQe_Sjvw, необходимо создать анологичный видео ролик лучшего качества. Добавить Текст озвучки: "Пока вы отдыхаете в квартире может случиться потоп, но если у вас натяжной потолок VEGA LINE можете быть спокойны, в ...Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Ok nam nuzhno virezat' i smikshirovat' iz etoy pesni 2 chasti v odin trek perviy starts on 1:10-1:55 vtoroy starts on 3:20-4:15 ideya soderjatel'niy spokoyniy motiv s narastaiushim motiviruiushim tempom v konce.. Tak je dobovlenie ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $55
Для работы над музыкальным клипом необходимо анимиравать 5 отрисованных акварелью картинок . Картинка в аттаче, все елементы ее в слоях. Идея ипользовать этот секвенс и его элементы для создания сказочно мистического эффекта в 5 ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен13 лет назад
Подправить видео файлы, и порезать на 3 части для ютуба Есть видео протяженностью 28 минут. В телефоне воспроизводится нормально На компе чет не пашет ...Закрыт13 лет назад
- $50
Записать обращение к клиентам, позвонившим на корпоративный телефон нашей компании. Придумать интересный текст, который бы отражал концепцию нашей компании, чтобы узнать о ней больше зайдите на сайт www.coffee-tea.ru Обязательно предоставить примеры голосов!!!!! ...Закрыт13 лет назад
Нужно создать 3 ролика со слайдшоу из фотографий в Adobe After Effects. Прошу оценить эту задачу по стоимости и времени.Закрыт13 лет назад
- $10
Требуется записать видео-отзыв о продукте (система бинарных опционов). Работа удаленная, возможно долгосрочное сотрудничество. Подойдет любая камера, которая может записать видео со звуком - видео-камера, камера в телефоне, или фотокамера. ...Видеомонтаж2 исполнителяЗавершен13 лет назад
нужна видеопрезентация с озвучкой и написанием к ней сценария, должен быть свой диктор. Продолжительность 3-5 минут. Бюджет - 150-200$Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Создание Презентационного ролика для сайта -время от 3 до 4 минут Пример ролика http://goldline.pro/ru/ или http://giftscash.comВидеомонтаж20 заявокЗакрыт13 лет назад