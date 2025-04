Сведение частей музыкального трэка в один

Ok nam nuzhno virezat' i smikshirovat' iz etoy pesni 2 chasti v odin trek perviy starts on 1:10-1:55 vtoroy starts on 3:20-4:15 ideya soderjatel'niy spokoyniy motiv s narastaiushim motiviruiushim tempom v konce.. Tak je dobovlenie akusticheskogo starta i konca (pionino ili skripka libo to chto tebe po dushe posmotri chto smojesh) day znat' esli budut voprosi

Radio Record – Ivan Gough, Feenixpawl - In My Mind feat. Georgi Kay (Axwell Mix)

source

http://iplayer.fm/q/Ivan+Gough+Feenixpawl+In+My+Mind+feat+Georgi+Kay+Axwell+Mix/