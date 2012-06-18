Уважаемые специалисты в аудио монтаже! Есть запись мероприятия - но качество звука в ней несколько не устраивает. Нужно очистить от шумов, поднять голос - т.е.улучшить качество. По ссылке 5 мин. записи, ...
Обрезать фильм, добавить эффекты и мой текст
Есть фильм, есть текст. Все просто, но нужно красиво, все видео будет состоять из обрезков из этого видео. Нужно будет добавить эффектов, мою музыку в некоторых местах и мой текст. Все красиво.
Нетрудно. Сделать нужно сегодня. Украинцы со слабами компами - лесом, извините, натерпелся с вами.
Общаюсь только через скайп и желательно голосом.
Скайп: FeaxMeh
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