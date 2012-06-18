Обрезать фильм, добавить эффекты и мой текст

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка131 просмотр

Есть фильм, есть текст. Все просто, но нужно красиво, все видео будет состоять из обрезков из этого видео. Нужно будет добавить эффектов, мою музыку в некоторых местах и мой текст. Все красиво.

Нетрудно. Сделать нужно сегодня. Украинцы со слабами компами - лесом, извините, натерпелся с вами.

Общаюсь только через скайп и желательно голосом.

Скайп: FeaxMeh

13 лет назад
Glebchik
Глеб 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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