Обрезать фильм, добавить эффекты и мой текст

Есть фильм, есть текст. Все просто, но нужно красиво, все видео будет состоять из обрезков из этого видео. Нужно будет добавить эффектов, мою музыку в некоторых местах и мой текст. Все красиво.

Нетрудно. Сделать нужно сегодня. Украинцы со слабами компами - лесом, извините, натерпелся с вами.

Общаюсь только через скайп и желательно голосом.

Скайп: FeaxMeh