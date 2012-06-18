Озвучить видеоролик + мелкие правки по тексту.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки155 просмотров

1. Нужна озвучка информационного ролика длинною до 6 минут. Озвучка женским голосом. Текст для озвучки имеется.Надиктовать, почистить шумы и выровнять голос. Превью голоса обязательно.

2. Перепраавить некоторые цифры в ролике. Данные предоставим.

Исходный файл в формате .aep.

Ролик обычный, информационного характера, не видеоклип (скрин кадра в Приложении)

Просьба за работу цену называть адекватную.

13 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад