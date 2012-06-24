Ролик - презентация

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок146 просмотров

Нужно сделать водный ролик презентацию бренда пневматического оружия. Не более 15 сек.

задача:

Сделать яркий динамичный ролик в нем должен быть - красиво предоставленный логотип, небольшая текстовка и слоган. (лого само-собой предоставлю).

Исполнитель может еще использовать графические элементы относящихся к тематики (например http://myslavyansk.ru/video/yumor-prikoly/pulja-v-zamedlenoi-semke-neverojatnaja-krasota.htm

http://www.youtube.com/watch?v=_HnqAlapMfwl)

цена/сроки - писать в проект. Обязательно Ваши лучшие работы

13 лет назад
upgrade
Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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