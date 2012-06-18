Сделать качественное видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок175 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать качественное видео, пример - http://russianmarketing.ru/

Видео будет на тему cms Drupal

Пишите, что нужно от меня, кроме текста. Нужна ли отдельно озвучка?

Обязательно указывайте примерные стоимость и сроки.

Drupal
13 лет назад
vetalsbs
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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