Конвертировать видео ролики из 6 файлов swf

Есть 6 файлов в формате swf. При открытии файла в браузере там запускается видео без кнопок и так далее.

Нужно вытащить оттуда этот файл видео.

Можете использовать либо конвертацию из swf в avi, либо вытащить файл flv с помощью раскодировщика.

Нужно срочно.