Конвертировать видео ролики из 6 файлов swf

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок291 просмотр

Есть 6 файлов в формате swf. При открытии файла в браузере там запускается видео без кнопок и так далее.

Нужно вытащить оттуда этот файл видео.

Можете использовать либо конвертацию из swf в avi, либо вытащить файл flv с помощью раскодировщика.

Нужно срочно.

13 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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