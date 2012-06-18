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Конвертировать видео ролики из 6 файлов swf
Есть 6 файлов в формате swf. При открытии файла в браузере там запускается видео без кнопок и так далее.
Нужно вытащить оттуда этот файл видео.
Можете использовать либо конвертацию из swf в avi, либо вытащить файл flv с помощью раскодировщика.
Нужно срочно.
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