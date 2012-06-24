Нужно сделать водный ролик презентацию бренда пневматического оружия. Не более 15 сек. задача: Сделать яркий динамичный ролик в нем должен быть - красиво предоставленный логотип, небольшая текстовка и слоган. (лого ...
Ролик-презентация для выставки.
Добрый день!
Необходимо подготовить видео ролик + подготовить закадровый текст.
Ролик нужен для показа на выставке автозапчастей МИМС.
Компания занимается поставками в Россию запчастей на автомобили произведенные в Китае.
В ролике нужно показать полный цикл:
1)производство
2)проверка качества
3)загрузка в траспортировочные контенера
4)показать несколкьо видов доставки по морю по жд и авиа.
5)разгрузка в москве
6)получение товара счастливым клиентом.
Видео подборку нужно делать,так как видео с мест нет.
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