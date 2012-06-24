Есть ролик 20 с. На нем наложен голос. В конце текст. Необходимо записать и наложить новый голос + заменить текст в конце ролика.
Сделать промо-ролик компании
Компания АДВ Системс занимается размещением рекламы на собственных indoor-носителях. Нужен промо видеоролик для размещения рекламы компании на этих же носителях. Характеристики ролика: длительность - 30-35 сек., размеры - 1280х720, кодек - H.264. В ролике на черном фоне) должны появиться логотип, надпись размещения рекламы, номер телефона и сайт. Детальнее о рекламном носителе: http://advsystems.com.ua/content/item/45
Заявки фрилансеров
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