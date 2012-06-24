Сделать промо-ролик компании

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок150 просмотров

Компания АДВ Системс занимается размещением рекламы на собственных indoor-носителях. Нужен промо видеоролик для размещения рекламы компании на этих же носителях. Характеристики ролика: длительность - 30-35 сек., размеры - 1280х720, кодек - H.264. В ролике на черном фоне) должны появиться логотип, надпись размещения рекламы, номер телефона и сайт. Детальнее о рекламном носителе: http://advsystems.com.ua/content/item/45

13 лет назад
fehomeh
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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