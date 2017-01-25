Рекламный ролик 60-70 сек в стиле doodle video

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок291 просмотр

Рекламный ролик о новом продукте. Изделие -предмет мебели. Необходимо предложить подачу в юмористическом стиле. Имеется текст и прообразы персонажей.

8 лет назад
Coppins
65 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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