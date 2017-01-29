Сделать видео на 2 мин из 12 фотографий букетов + музыка из mp3 (файл подготовлен) + нужно движение камеры по фото и плавный переход от одной фото к другой (какие-то красивые эффекты плавного перехода). ...
Создание рекламного ролика для экрана в магазине.
в магазине имеется экран для размещения рекламных роликов. Необходимо создать ролик продолжительностью 15 сек. со звуком. со сменой 3 картинок (слайды). На картинках должны быть ключевые моменты. Исходная картинка имеется.
Выбранный исполнитель
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