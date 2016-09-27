Рекламный ролик для инстаграм

Есть не сильно узнаваемый по имени и афишам артист, но его могут узнать по музлу и видео, нужно сделать видеоролик рекламный для инстаграма

Мероприятие:

https://vk.com/allj_minsk

видео1:

https://vk.com/im?peers=279385816_3286480&sel=46199596&z=video-41623203_456239028%2Fc45a23ce483837b89e

видео2:

https://vk.com/im?peers=279385816_3286480&sel=46199596&z=video-41623203_169913647%2F8995752789304ea317

из первого видео можно взять самый конец где толпа орет,добавить либо этот трек припев

https://vk.com/search?c[section]=audio&c[q]=%20Allj%28%D0%AD%D0%BB%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9%29&c[performer]=1

либо оставить так, + добавить текст дата время там инфо, это есть на афише, есть исходник афиши в тиф и корелле

https://yadi.sk/d/O6nsvt2cvBrMG